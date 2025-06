CdS – Milan respinta la prima offerta per Javi Guerra

Il mercato del Milan continua a scaldarsi con il caso Javi Guerra: il club rossonero ha presentato una prima offerta di 16 milioni più variabili, ma il Valencia ha subito respinto, valutando il centrocampista circa 25 milioni. La situazione si infiamma, con il club spagnolo desideroso di rinnovare il contratto e il Milan pronto a rilanciare. Riuscirà l’azzardo rossonero a convincere il Valencia? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

2025-06-17 14:33:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Il Valencia ha rifiutato l’offerta iniziale del Milan per il centrocampista Javi Guerra: 16 milioni di euro più 4 milioni di variabili. Dalla Spagna si parla di una valutazione di 25 milioni per il suo cartellino. Una cifra che l’Atlético Madrid era disposto a pagare la scorsa estate, prima di virare su Conor Gallagher. Guerra come Musah?. Il Valencia vorrebbe rinnovare il contratto di Guerra, che allo stato attuale scadrebbe il 30 giugno 2027. ll prolungamento non è stato, però, ancora discusso. Intanto, Guerra sta dimostrando il suo valore agli Europei Under 21: è stato eletto MVP dell’ultima partita della Spagna, contro la Romania. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Milan, respinta la prima offerta per Javi Guerra

