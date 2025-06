Cavani firma una maglia del Napoli durante Boca Juniors-Benfica al Mondiale per Club | VIDEO

Un momento irresistibile durante il Mondiale per Club: Edinson Cavani, ex stella del Napoli, si fa sorprendere mentre firma una maglia azzurra con un sorriso a 360 gradi. Il suo gesto spontaneo ha conquistato i tifosi e aggiunto un tocco di magia alla sfida Boca Juniors-Benfica negli Stati Uniti. Un siparietto che ricorda quanto il calcio sia anche cuore, passione e spontaneità, regalando emozioni che restano nel cuore di tutti gli appassionati.

Simpatico siparietto durante Boca Juniors-Benfica, match del Mondiale per Club in corso di svoglimento negli Stati Uniti. Le telecamere di Dazn hanno ripreso l'ex attaccante azzurro Edinson Cavani mentre firmava sorridente una maglia del Napoli durante la partita.

