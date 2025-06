Cavalieri Chiesa programma le amichevoli pre-campionato | tre squadre candidate

Pronti a scrivere una nuova pagina di successo? I Cavalieri Union di coach Alberto Chiesa si preparano a sfidare il calendario con tre amichevoli pre-campionato, fondamentali per affinare tattiche e spirito di squadra. Con l’obiettivo di risalire le vette della Serie A, le sfide di settembre rappresentano la chiave di volta per un’annata all’insegna del riscatto. La strada verso la vittoria parte da qui...

Prato, 17 giugno 2025 - Un paio di test amichevoli, da disputare il prossimo settembre, quando sarĂ il momento di affinare la preparazione in vista dell'inizio del campionato di Serie A 202526. E' quel che ha in mente coach Alberto Chiesa, per preparare i suoi Cavalieri Union a quella che dovrĂ essere la stagione del riscatto. Partendo da quella che, ad oggi, dovrebbe essere l'ultima amichevole in ordine cronologico: il 27 o il 28 settembre, dovrebbe tenersi un test con Parma. Un vero e proprio "rugby day", da disputare probabilmente in Emilia, che nelle intenzioni dei promotori dovrebbe coinvolgere tanto la prima squadra quanto la formazione U18: dovrebbero essere proprio i giovani ad aprire le danze, per poi lasciare il campo ai "senior".