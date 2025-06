Cattelan | Ho quasi rimossa la finale di Monaco sono nella fase della negazione Chivu una scommessa ma l’Inter…

Alessandro Cattelan, noto tifoso e conduttore, apre il suo cuore sulla difficile fase dell’Inter dopo la recente eliminazione a Monaco. Tra emozioni contrastanti e speranze ancora vive, il suo racconto rivela quanto sia complicato affrontare le delusioni sportive, ma anche come la passione nerazzurra possa superare ogni ostacolo. Scopriamo insieme come Cattelan si sta preparando all’esordio al Mondiale per Club e cosa ne pensa del futuro dell’Inter.

Le parole di Alessandro Cattelan, noto conduttore e tifoso dell’Inter, sul momento del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Alessandro Cattelan ha parlato a DAZN del momento dell’ Inter in vista dell’esordio al Mondiale per Club. MOMENTO INTER – «Monaco l’ho superata abbastanza bene, l’ho quasi rimossa: io sono nella fase della negazione, è come se non fosse successo quasi niente – le parole del conduttore -. Ho sofferto di più dopo Istanbul, in questo caso c’è stato poco a cui aggrapparsi. Non c’è neanche il rimpianto, non abbiamo mai sfiorato la palla. Quanto al Mondiale per Club, non mi ci sto tuffando a bomba. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cattelan: «Ho quasi rimossa la finale di Monaco, sono nella fase della negazione. Chivu una scommessa, ma l’Inter…»

