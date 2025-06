Catania controlli della Polizia del Mare lungo la costa | sanzioni per 14 diportisti

Nel cuore di Catania, i controlli della Polizia del Mare si sono intensificati nel weekend, garantendo maggiore sicurezza per bagnanti e diportisti. Le unitĂ speciali "volanti del mare" hanno effettuato verifiche rigorose lungo tutta la costa, sanzionando 14 diportisti per infrazioni. Questo impegno rafforza il nostro impegno a rendere le acque sicure e protette. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante operazione.

Pattugliamenti intensificati nel fine settimana. Nel corso dell'ultimo fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli lungo tutta la fascia costiera di Catania grazie alle sue unitĂ speciali conosciute come "volanti del mare". L'attività è stata coordinata dagli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con lo scopo di prevenire comportamenti pericolosi per i bagnanti e garantire il rispetto delle norme nelle aree marine protette. Controlli su 30 chilometri di costa. I pattugliamenti hanno interessato oltre 30 chilometri di litorale, con particolare attenzione alle zone di maggiore concentrazione di imbarcazioni.

