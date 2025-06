Cataclisma Ferrari | Vasseur punta il dito contro Hamilton e Leclerc | Stanno sbagliando tutto

La Ferrari, simbolo di eccellenza e passione, si trova in un turbine di critiche e sfide a causa di una stagione fallimentare. Vasseur non ha esitato a puntare il dito contro Hamilton e Leclerc, accusandoli di sbagliare tutto. Un vero e proprio cataclisma che mette in discussione il futuro della scuderia. La domanda ora è: riuscirà il team a risollevarsi prima che sia troppo tardi?

La stagione della Ferrari si sta rivelando ancora una volta disastrosa ed è già cominciata la caccia ai colpevoli. Non si salva nessuno. Da una parte c'è una Ferrari che vince tutto, dall'altra una rossa che arranca. È il paradosso della stagione 2025: mentre il Cavallino Rampante domina nel Mondiale Endurance, lasciando solo le briciole a giganti come Porsche e Bmw, in Formula 1 fatica a tenere il passo delle rivali. Il contrasto è stato evidente domenica: le Hypercar Ferrari hanno conquistato la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans, mentre in Canada Leclerc e Hamilton hanno chiuso lontani dal podio, in una gara grigia come l'intero campionato.

In questa notizia si parla di: ferrari - tutto - cataclisma - vasseur

