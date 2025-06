Castiglion Fiorentino al via i centri estivi per bimbi fino a 6 anni

Castiglion Fiorentino si prepara a vivere un'estate all'insegna del divertimento e della crescita con l'apertura dei centri estivi dedicati ai più piccoli. Mentre le scuole chiudono, il Comune offre un'oasi di spazi ludici e educativi, anche per bambini con disabilità, garantendo un'esperienza inclusiva e stimolante. Un’opportunità imperdibile per le famiglie che desiderano affidare i loro bimbi a momenti di gioia e scoperta in sicurezza.

Le scuole chiudono e i centri estivi sono un valido aiuto alle famiglie. E il comune di Castiglion Fiorentino, per questa estate, ha organizzato i centri estivi dedicati ai bambini e alle bambine in età prescolare (3-6 anni) anche con disabilità, con possibilità di accesso fino agli 8 anni in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Castiglion Fiorentino, al via i centri estivi per bimbi fino a 6 anni

In questa notizia si parla di: centri - estivi - anni - castiglion

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Nuovo gestore per la piscina comunale Affidata la gestione dell’impianto comunale in località Fontesecca mediante rapporto di concessione con procedura ad evidenza pubblica per la durata di anni 2 alla SSD Officina del Nuoto. https://comune.castiglion Vai su Facebook

Castiglion Fiorentino, al via i centri estivi per bimbi fino a 6 anni; Al via i centri estivi 3-6 anni: come fare le iscrizioni; Castiglion Fiorentino, cambia la gestione della piscina.

Centri estivi, rincari del 23% in due anni: ci vogliono 1.400 euro a figlio. Quali sono i bonus (non per tutti) - Alcune delle misure nazionali e locali per aiutare le famiglie ... Riporta msn.com

I centri estivi “d'oro”, in 2 anni più cari del 23%: da Roma a Milano, ecco dove si spende di più. Per gli statali c'è il bonus - I centri estivi sempre più cari diventano un peso insostenibile per milioni di famiglie italiane, costrette ad affidarsi quasi esclusivamente a nonni e parenti. Scrive ilmessaggero.it