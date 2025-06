Castelfidardo | attesa per l' annuncio del nuovo allenatore e movimenti di mercato

Castelfidardo attende con trepidazione l'annuncio del nuovo allenatore, ancora rinviato. La fumata bianca potrebbe arrivare oggi, ma il futuro resta incerto e tutto è possibile. Tra i nomi sondati, spiccano Lauro e Vagnoni, mentre le questioni societarie rimangono avvolte nel mistero. In un contesto di incertezza, i tifosi sperano in una svolta positiva. Resta da vedere se il club riuscirà a svelare presto tutti i suoi segreti.

Ancora posticipato l’annuncio del nuovo allenatore in casa Castelfidardo. La fumata bianca dovrebbe essere attesa in giornata anche se a questo punto tutto può succedere. Che ci potrebbe essere un altro rinvio? Vedremo. Intanto sembra che ci siano stati contatti con Lauro e Vagnoni, ma niente più. Un punto interrogativo restano anche le questioni societarie visto che i nuovi ingressi di soci non sono stati ufficializzati. E ci potrebbe stare pure che resti tutto com’è in società anche se le voci che si rincorrono sembrano trovare fondamento. Bisognerà aspettare ancora, ma ormai sembra essere non questione di giorni, ma di ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it