Cassa straordinaria anche per l’oro Si alza l’appello alle istituzioni Parrini | molte aziende in ginocchio

Luca Parrini lancia un appello urgente alle istituzioni affinché intervengano con strumenti come la cassa straordinaria per l’oro, cercando di alleviare le difficoltà di molte aziende ora in ginocchio. La recente flessione del 22,8% nella produzione orafa evidenzia un rallentamento che, se non affrontato, potrebbe compromettere il futuro di un settore fondamentale per l’economia italiana. È tempo di agire, perché il comparto merita attenzione e supporto immediato.

La flessione del 22,8% nella produzione orafa, registrata negli ultimi dati, è l’effetto visibile di un rallentamento annunciato. Lo si percepiva da tempo, ma ora si tocca con mano: il 2025 era partito bene, tuttavia ma le tensioni internazionali, le incertezze nei mercati e il venir meno di alcuni volani, come il caso-Turchia, hanno iniziato a pesare concretamente sull’intero comparto". Sono parole di Luca Parrini, che fino alla fine del mese guida la Consulta degli orafi. E Arezzo, cuore pulsante del distretto orafo italiano, non è immune dai segnali di rallentamento. Segnali che si leggono anche sul fronte occupazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Cassa straordinaria anche per l’oro". Si alza l’appello alle istituzioni. Parrini: molte aziende in ginocchio

In questa notizia si parla di: parrini - cassa - straordinaria - alza

Cassa straordinaria anche per l’oro. Si alza l’appello alle istituzioni. Parrini: molte aziende in ginocchio.