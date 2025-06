Caso Vicofaro e polemiche | Ripartire su basi nuove Necessaria un’altra guida

Il caso Vicofaro resta al centro del dibattito pubblico, sollevando questioni di gestione e dignità umana. La recente presa di posizione della Diocesi spinge a riflettere sulla necessità di ripartire da basi nuove, per un modello più equo e sostenibile. Solo attraverso un rinnovamento strutturale e pastorale si potrà garantire un’accoglienza dignitosa e rispettosa delle leggi. È tempo di trovare soluzioni condivise e innovative, affinché...

Pistoia, 17 giugno 2025 – Il caso Vicofaro continua a tenere banco nel dibattito politico. Ancora di più dopo la presa di posizione della Diocesi. "Apprezzo sinceramente l'intenzione di garantire un'accoglienza dignitosa e sostenibile per tutte le persone ospitate, nel pieno rispetto della loro dignità e della legalità – dice Cinzia Cerdini capogruppo Lega Sp –. L'idea di un rinnovamento strutturale e pastorale è un segnale positivo, che va nella direzione auspicata da tanti membri della comunità civile e credente. Tuttavia, dopo aver parlato a lungo con tanti residenti di Vicofaro, sento il dovere, con umiltà ma anche con chiarezza, di far presente un nodo che ritengo centrale, senza un reale cambiamento nella guida della parrocchia, questo processo di rinnovamento rischia di restare solo formale".

In questa notizia si parla di: caso - vicofaro - polemiche - ripartire

