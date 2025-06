Caso Ultras per l’Inter in arrivo anche un risarcimento | la decisione del Tribunale e la cifra

Un nuovo capitolo si apre nel caso Ultras dell’Inter: oltre alle condanne, arriva anche un importante risarcimento per la Curva Nord. La decisione del tribunale di Milano, guidata dalla giudice Rossana Mongiardo, stabilisce cifre significative a favore delle parti civili coinvolte. Questa sentenza rappresenta un passo cruciale nella tutela dei valori e dell’immagine della squadra, dimostrando che la giustizia può fare luce anche sui fenomeni più complessi.

Caso Ultras, le ultime sul processo nei confronti di Andrea Beretta e Gianfranco Ferdico nel caso che vede coinvolta la Curva Nord dell'Inter. Nel recente processo abbreviato sulle curve di San Siro, oltre alle 16 condanne per capi ultrà e affiliati, la giudice di Milano Rossana Mongiardo ha disposto risarcimenti per danni patrimoniali e d'immagine a carico degli imputati. Tra le parti civili che hanno richiesto tali risarcimenti figurano la Lega Serie A, l' Inter e il Milan, rappresentate dai rispettivi legali. L'Inter, assistita dagli avvocati Francesco Mucciarelli, Adriano Raffaelli e Caroline Hassoun, ha ottenuto un risarcimento provvisionale immediatamente esecutivo di 50mila euro.

