Caso Ultras arriva la condanna per i capi delle curve di Inter e Milan | la scelta su Beretta

Il mondo degli ultras si trova nuovamente sotto i riflettori, questa volta con una sentenza che scuote le curve di Inter e Milan. La condanna di Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord nerazzurra, apre un capitolo cruciale nella lotta contro la violenza e l’illegalità nel calcio italiano. Le implicazioni sono profonde: quale sarà il futuro delle tifoserie organizzate? La risposta emerge chiaramente dalla recente sentenza, che segna un punto di svolta...

Caso Ultras, le ultime sul processo nei confronti di Andrea Beretta e Gianfranco Ferdico nel caso che vede coinvolta la Curva Nord dell’Inter. Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord dell’ Inter e collaboratore di giustizia, è stato condannato a dieci anni di reclusione. L’imputazione riguarda l’omicidio di Antonio Bellocco, anch’egli membro del direttivo degli ultrà nerazzurri e appartenente a un clan di ‘ndrangheta, oltre all’accusa di associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Nella stessa sentenza, la giudice Rossana Mongiardo, della Gup di Milano, ha inflitto la stessa pena – dieci anni di carcere – a Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Ultras, arriva la condanna per i capi delle curve di Inter e Milan: la scelta su Beretta

