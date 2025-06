caso spiaggia comunale il dirigente pedonese lascia il settore demanio

Il settore demanio della spiaggia comunale di Levante, protagonista di recenti tensioni e disguidi, si trova ora senza il suo principale referente. Dopo aver lasciato l’incarico, l’architetto Simone Pedonese ha inviato al sindaco una dettagliata relazione sui problemi emersi, lasciando in sospeso molte domande. Mentre il demanio passa a nuove mani, resta da capire quali saranno le prossime mosse per garantire la riqualificazione e la gestione efficace di questa importante risorsa cittadina.

Il dirigente Simone Pedonese ha lasciato la delega al demanio. Dopo il caos per l'affidamento della spiaggia comunale di levante trovata in condizioni disastrose (tanto da non permettere l'avvio della stagione al nuovo gestore) l'architetto Pedonese ha deciso di rimettere quell'incarico, non prima di aver inviato una puntuale relazione al sindaco su quanto accaduto. Che, appunto, è tutto da chiarire. Nel frattempo il demanio è passato alla dirigente Antonella Bugliani "al fine di ottimizzare la distribuzione degli incarichi in relazione agli obiettivi amministrativi e nell'ottica di una successiva modifica della struttura organizzativa" come recita lapidario il decreto sindacale.