Caso ginnastica Emanuela Maccarani patteggia 3 mesi di stop

Emanuela Maccarani, storica allenatrice della ginnastica ritmica italiana, si concede un passo indietro: tre mesi di stop dopo il patteggiamento nel processo bis. L’accusa riguarda presunti maltrattamenti e abusi, emersi dall’inchiesta di Monza che ha scosso il mondo sportivo. Una decisione che mette in discussione anni di successi e dedizione, aprendo una riflessione sull’etica e la tutela degli atleti. La vicenda continua a tenere banco, lasciando molte domande senza risposta.

Tre mesi di squalifica, questa la sanzione patteggiata dalla ex allenatrice e dt della ginnastica ritmica azzurra Emanuela Maccarani, nel cosiddetto processo bis seguito all’emergere dei nuovi fatti dall’inchiesta di Monza sui presunti maltrattamenti e abusi contro alcune ex farfalle della nazionale. A Maccarani era contestata la violazione “dell’art. 2, commi 1 e 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fgi, anche in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni ed all’art. 7 del Codice Etico Fgi”, si legge nel dispositivo pubblicato sul sito della Federazione. L’informazione è stata trasmessa alla Procura Generale dello Sport. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso ginnastica, Emanuela Maccarani patteggia 3 mesi di stop

