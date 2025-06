Caso Farfalle tre mesi di squalifica per l’ex allenatrice Maccarani Sospeso anche Tecchi ex presidente della ginnastica azzurra

L’ombra di scandali e squalifiche si allunga sulla ginnastica ritmica italiana, coinvolgendo figure di spicco come Emanuela Maccarani e l’ex presidente Tecchi. Dopo mesi di battaglie legali e rivelazioni scioccanti, la storica allenatrice delle Farfalle è stata condannata a tre mesi di squalifica, segnando un capitolo cruciale nel processo di trasparenza e giustizia. Ma cosa comporta realmente questa decisione per il futuro della disciplina?

Alla fine per Emanuela Maccarani è arrivata la squalifica quando ormai non è già più la direttrice tecnica della ginnastica ritmica azzurra. L’ex allenatrice della Farfalle ha patteggiato tre mesi di stop nel cosiddetto processo bis seguito all’emergere dei nuovi fatti dall’ inchiesta di Monza sui presunti maltrattamenti e abusi contro alcune ex farfalle della nazionale di ginnastica ritmica. Nell’ambito dello stesso filone, anche l’ex presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi ha patteggiato 15 giorni di sospensione. Maccarani, travolta dalle denunce delle sue ex allieve, è attesa dal processo appunto per maltrattamenti sulle giovani ginnaste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Farfalle, tre mesi di squalifica per l’ex allenatrice Maccarani. Sospeso anche Tecchi, ex presidente della ginnastica azzurra

