Caso Aler Fragomeli | Situazione sempre più degradata Fontana cosa fa?

La situazione delle case Aler nella provincia di Lecco si fa sempre più critica, con il degrado che avanza e la mancanza di interventi efficaci. La gestione dell’istituto sembra ormai inefficace nel garantire sicurezza e decoro, causando crescente preoccupazione tra residenti e cittadini. È urgente un intervento concreto per risollevare le condizioni di questi immobili e ridare dignità a chi vi abita. Solo così potremo invertire questa triste tendenza e assicurare un futuro migliore per tutti.

Sono davvero molto preoccupato perché vedo che la situazione delle case Aler della provincia di Lecco sta peggiorando di giorno in giorno. È evidente che la governance dell’istituto non sta funzionando: non è possibile che si registrino continuamente fatti nuovi. Ora anche gli ascensori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it