Casio ha fatto un orologio automatico e non è uno scherzo

Casio sorprende ancora, e questa volta non con un semplice digitale, ma con il suo primo orologio automatico. Dopo aver rivoluzionato il mondo degli orologi con innovazioni digitali, il brand giapponese dimostra che la vera evoluzione sta nel saper reinventarsi mantenendo l’essenza. Un mix di tradizione e tecnologia che farà parlare di sé. Chi avrebbe mai pensato che Casio avrebbe fatto il grande passo verso il classico? La risposta è: perché il futuro si costruisce anche così.

