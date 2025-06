Caserta minaccia di morte la ex e la prende a pugni in faccia | arrestato 52enne per maltrattamenti

Una scena da brividi scuote Caserta: un uomo di 52 anni, fuori controllo, minaccia di morte l'ex compagna e la colpisce con pugni in faccia. La sua escalation di violenza è stata fermata dall’intervento tempestivo della Polizia, che ha portato all’arresto dell’aggressore. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di tutelare le vittime di maltrattamenti e di intervenire prontamente contro ogni forma di violenza domestica.

Un 52enne arrestato a Caserta per maltrattamenti in famiglia dopo aver minacciato di morte l'ex compagna. Intervento della Polizia.

