Caserta fugge ai Carabinieri con crack e cocaina in tasca | bloccato davanti all’Università e arrestato

Un inseguimento mozzafiato a Caserta termina con l’arresto di un 31enne, trovato in possesso di crack e cocaina. La fuga, tentata davanti all’università, si è conclusa con il suo fermo da parte dei Carabinieri, che hanno messo fine a un episodio di spaccio che rischiava di mettere a repentaglio la sicurezza della comunità. Un intervento che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre pronte a proteggere i cittadini e a combattere la criminalità.

Un 31enne di Caserta è stato arrestato per spaccio di crack e cocaina dopo un inseguimento con i Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caserta, fugge ai Carabinieri con crack e cocaina in tasca: bloccato davanti all’Università e arrestato

caserta - carabinieri - crack - cocaina

