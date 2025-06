Caserta 17enne ucciso in masseria | è stato fermato un 21enne

Un terribile episodio scuote la provincia di Caserta: un ragazzo di appena 17 anni è stato vittima di un omicidio in una masseria, e ora un 21enne è stato fermato dalle forze dell'ordine. La comunità è sotto shock mentre indagini e tensioni si intrecciano. Questo drammatico fatto solleva ancora una volta il problema della sicurezza e della violenza giovanile nel nostro territorio.

(Adnkronos) – È stato fermato un 21enne per l'omicidio del ragazzo di 17 anni in una masseria in provincia di Caserta. I Carabinieri della Compagnia di Capua hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo del Pubblico Ministero, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del giovane ritenuto responsabile del grave fatto di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ragazzo di 17 anni ucciso in masseria, fermato l'aiuto cuoco: «Lo ha ucciso a forbiciate». La ricostruzione dei carabinieri - Il 21enne bengalese Pranto Hawlader, principale sospettato per l'omicidio di un 17enne originario del Gambia, Alagie Sabally, avvenuto domenica pomeriggio nel ristorante della ... Riporta msn.com