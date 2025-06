Case popolari 3.500 appartamenti inutilizzati Mutuo regionale per recuperarli

La Regione ha lanciato un innovativo Piano di riqualificazione per i 3.500 appartamenti popolari inutilizzati, con l’obiettivo di trasformarli in abitazioni vivibili e accessibili. Grazie a un mutuo regionale dedicato, questi spazi potranno essere recuperati, riducendo drasticamente gli alloggi sfitti e migliorando la qualità della vita delle comunità. Un’opportunità concreta per restituire dignità e funzionalità al patrimonio edilizio pubblico, favorendo sviluppo e inclusione sociale.

La Regione ha approntato un Piano per la riqualificazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e di Edilizia residenziale sociale (Ers) con l'obiettivo di azzerare gli alloggi pubblici attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, che potranno essere.

