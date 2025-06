Case Erp Coronas | Il Comune continua a difendere il diritto all’abitare

Il Comune di Fiumicino fa un passo deciso verso il futuro delle sue famiglie, ratificando la decadenza del diritto di superficie per le case Erp. Una decisione che, secondo il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas, potrebbe rappresentare un punto di svolta epocale, aprendo nuove prospettive di tutela e sviluppo sociale. La scelta del Comune testimonia un impegno concreto nel difendere il diritto all’abitare e nel garantire una gestione più equa ed efficace delle risorse pubbliche.

Fiumicino, 17 giugno 2025 – “Una passo importante che potrebbe r appresentare un punto di svolta”. Così il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas commenta la decisione della Giunta comunale che ha ratificato la decadenza del diritto di superficie per le case Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) di Fiumicino. “La decisione – prosegue Coronas – è un passo significativo che potrebbe cambiare il destino di molte famiglie residenti. La scelta della Giunta comunale apre così la strada alla contestazione della vendita all’asta degli alloggi, un processo volto a portare a un miglioramento delle condizioni abitative per i cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

