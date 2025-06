Casarin | l’arbitro è il servitore delle regole non il padrone

Paolo Casarin, con la saggezza di chi ha visto e vissuto il calcio in prima persona, ci ricorda che il VAR è solo uno strumento: il vero cuore del gioco sono gli arbitri, custodi delle regole e non loro padroni. A Carlos Passerini svela un segreto fondamentale: «L’arbitro deve tornare a fare l’arbitro». E allora, quanto ancora dobbiamo imparare sul delicato equilibrio tra tecnologia e umanità nello sport?

Casarin: «Il Var? Il problema non è la tecnologia ma l'uso che se ne fa. Non può sostituire l'arbitro» Paolo Casarin, 85 anni, ex arbitro, arguto commentatore di faccende arbitrali, intervistato dal Corriere della Sera giornale per cui scrive. A Carlos Passerini dice: «L'arbitro deve tornare a fare l'arbitro». E ancora: «l'arbitro è il servitore delle regole, non il padrone». Ha lavorato a lungo all'Eni e arbitrava. Ci dica un segreto, tanto ormai è tutto in prescrizione: ma come faceva a lavorare all'estero e poi andare ad arbitrare la domenica? «Non dicevo niente a nessuno. All'Eni non dicevo che andavo ad arbitrare, agli arbitri non dicevo che andavo a lavorare.