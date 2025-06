Casalvieri recuperati decine di pneumatici usati gettati nelle campagne

Casalvieri si trasforma in un esempio di coraggio e responsabilità ambientale. Nei giorni scorsi, grazie all’impegno dei volontari di Fare Verde Provincia di Frosinone APS e della collaborazione con Prometeo, decine di pneumatici usati sono stati recuperati dalle campagne, contribuendo a tutelare il nostro territorio. "Sono stati recuperati pneumatici abbandonati in…"; un gesto che dimostra come ciascuno di noi possa fare la differenza per un ambiente più pulito e sostenibile.

Nei giorni scorsi, grazie all'instancabile impegno dei volontari di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, in collaborazione con l'associazione Prometeo, si è svolta con successo l'importante raccolta straordinaria di PFU – Pneumatici Fuori Uso.

