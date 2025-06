Casa emergency presenta il libro uno strano dono del giornalista di guerra nico piro

Venerdì 20 giugno alle 19.00, Casa EMERGENCY in via Santa Croce 19 si trasformerà nel palcoscenico di un evento speciale: la presentazione del libro “Uno strano dono” di Nico Piro, giornalista di guerra e inviato di EMERGENCY. Un’occasione imperdibile per scoprire storie intense e profonde, narrate con il cuore e l’esperienza di chi ha visto e vissuto le realtà più dure del mondo. Non mancate a questo incontro che promette di suscitare riflessioni e emozioni durature.

Venerdì 20 giugno alle 19.00 Casa EMERGENCY, in via Santa Croce 19, ospiterà la presentazione del libro "Uno strano dono" (Solferino, 2024) dell'inviato di guerra Nico Piro. L'incontro con la partecipazione della presidente di EMERGENCY Rossella Miccio sarà moderato da Giulia Zaccariello.

In questa notizia si parla di: emergency - casa - libro - strano

Casa emergency presenta il libro uno strano dono del giornalista di guerra nico piro

