Casa di Comunità I reperti ritrovati rallentano i lavori

L’avanzamento dei lavori per la casa di comunità di Melegnano si complica a causa del ritrovamento di ossa umane e reperti cimiteriali nel sito di via San Francesco. Questo scoperto, un tempo cimitero, ha rallentato il progetto, suscitando dure critiche sull’approccio adottato. La scoperta rappresenta un importante passo indietro, ma anche un’opportunità per ripensare le procedure e rispettare il patrimonio storico. È fondamentale trovare una soluzione che coniughi tutela e progresso.

Col rinvenimento di ossa umane e reperti cimiteriali nel sito interessato dai lavori, la costruzione della casaospedale di comunità di Melegnano, in via San Francesco, sembra destinata a subire dei rallentamenti. "Chi ha individuato quell'area, un tempo occupata da un cimitero, come luogo per la realizzazione della struttura sanitaria è un genio. Un esempio di approssimazione e agire frettoloso", ha ironizzato l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso in Commissione sanità, rispondendo a un'interrogazione sul tema, presentata da alcuni consiglieri di minoranza. Dal dibattito in Commissione è emerso che i lavori, che già lo scorso inverno facevano scontare un ritardo sulla tabella di marcia, potrebbero ora subire ulteriori intoppi, legati appunto ai recenti ritrovamenti cimiteriali.

