Casa danneggiata dal sisma del 2009 niente contributi nonostante i danni anche del 2016

Se la tua casa è stata danneggiata dal sisma e ti trovi di fronte a ostacoli burocratici come il rigetto delle richieste di contributo, non sei solo. La recente decisione del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria evidenzia le complessità legali nel settore della ricostruzione. Scopriamo insieme cosa può fare chi si trova in questa difficile situazione e quali opportunità esistono per tutelare i propri diritti.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da una cittadina con il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria ha rigettato la richiesta di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Casa danneggiata dal sisma del 2009, niente contributi nonostante i danni anche del 2016

In questa notizia si parla di: casa - danneggiata - sisma - niente

Incendia l’auto di una donna per vendetta, 48enne arrestato a Ragusa: danneggiata anche una casa - Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ragusa per incendio doloso, dopo aver dato fuoco all'auto di una donna come atto di vendetta.

San Severino, torna agibile casa danneggiata dal terremoto; Riparare la casa danneggiata dal sisma 2022, si possono presentare le domande. Ecco i Comuni nel Fermano nella lista; Raid dei ladri di rame a Tolentino, razzia anche in una chiesa danneggiata dal sisma.

Notifiche nella casa danneggiata dal sisma. E la multa ’fantasma’ lievita da 70 a 700 euro - Il protagonista della disavventura è uno spoletino che a causa del terremoto del 2016 è stato costretto a lasciare la sua casa danneggiata ... Riporta lanazione.it

Sisma: terminati lavori chiesa San Rocco in Montorio al Vomano - Sono conclusi i lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di San Rocco a Montorio al Vomano (Teramo), danneggiata dal sisma del 2016. Si legge su msn.com