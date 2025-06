Carta di credito all’estero aumentano le commissioni in vacanza

Se hai in programma una vacanza all’estero, è importante conoscere le spese nascoste legate all'uso della tua carta di credito. Uno studio di Segugio.it rivela che molte banche applicano commissioni fino al 4% sui pagamenti internazionali, principalmente per il tasso di cambio. Questi costi possono trasformare un viaggio inaspettatamente più caro. Scopri come evitare sorprese e risparmiare durante le tue avventure oltre confine.

Uno studio dell’Osservatorio del sito di comparazione di prezzi Segugio.it ha analizzato i costi dell’utilizzo di carte di credito, di debito e prepagate all’estero, una circostanza molto comune tra gli italiani che vanno in vacanza. Molte delle banche prese in esame applicano commissioni aggiuntive, che possono arrivare anche al 4%. Queste commissioni sono dovute principalmente al tasso di cambio. Nei conti correnti italiani, infatti, si trovano comunemente gli euro ma all’estero, fuori dai Paesi in cui si utilizza la moneta unica europea, gli esercizi commerciali chiedono di essere pagati in valuta locale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Carta di credito all’estero, aumentano le commissioni in vacanza

