Carrie | Mike Flanagan annuncia l’inizio delle riprese e mostra il logo ufficiale della serie

Con grande entusiasmo, Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House) annuncia l’inizio delle riprese del suo atteso adattamento di Carrie, il primo romanzo di Stephen King. Sul suo profilo social, il regista ha condiviso un primo sguardo al logo ufficiale della serie, promettendo ai fan un ritorno alle atmosfere intense e inquietanti che lo contraddistinguono. La produzione è ufficialmente partita, e il debutto si avvicina: preparatevi a rivivere il classico in chiave moderna e spettrale.

Mike Flanagan ( Midnight Mass, The Haunting of Hill House ) ha annunciato che le riprese del suo adattamento per il piccolo schermo del primo romanzo di Stephen King, Carrie, sono iniziate. Il regista ha condiviso l’immagine di un ciak sui social media, rivelando un primo sguardo al logo ufficiale della serie. View this post on Instagram A post shared by Mike Flanagan (@flanaganfilm) Summer H. Howell (Hunter Hunter, Curse of Chucky) interpreterà Carrie White, un’adolescente telecinetica e problematica, e il resto del cast principale è stato annunciato di recente da Amazon. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

