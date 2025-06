Carrie | inizio delle riprese e svelato il logo ufficiale della serie di mike flanagan

Le riprese dell’attesissimo adattamento televisivo di Carrie, il primo romanzo di Stephen King, sono ufficialmente iniziate, accompagnate dal svelamento del logo ufficiale. Sotto la direzione di Mike Flanagan, regista di successo noto per Midnight Mass e The Haunting of Hill House, questa serie promette di rivisitare con modernità e fedeltà un classico del macabro. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla produzione e il cast di questa nuova avventura televisiva.

Inizio delle riprese dell’adattamento televisivo di Carrie. Le produzioni dedicate alle opere di Stephen King continuano a espandersi con l’avvio ufficiale delle riprese del nuovo adattamento televisivo del suo primo romanzo, Carrie. La serie, diretta da Mike Flanagan, noto per lavori come Midnight Mass e The Haunting of Hill House, promette di offrire una rivisitazione moderna e fedele della storia. Dettagli sulla produzione e il cast principale. Avvio delle riprese e prime immagini ufficiali. Recentemente, il regista ha condiviso sui social media un’immagine che mostra un ciak durante le riprese, accompagnata dal logo ufficiale della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Carrie: inizio delle riprese e svelato il logo ufficiale della serie di mike flanagan

In questa notizia si parla di: riprese - carrie - inizio - ufficiale

Carrie: Mike Flanagan annuncia l’inizio delle riprese e mostra il logo ufficiale della serie - Con grande entusiasmo, Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House) annuncia l’inizio delle riprese del suo atteso adattamento di Carrie, il primo romanzo di Stephen King.

**Titolo ufficiale del Diporto di 2ª Classe** – A te il timone della tua nuova carriera! Vuoi navigare verso nuove opportunità lavorative o dare una marcia in più alla tua attività nautica? Il titolo ufficiale del diporto di 2ª classe è la chiave per aprire nuove rotte Vai su Facebook

Carrie: al via le riprese della serie horror di Mike Flanagan tratta da Stephen King, primo sguardo al logo; La casa nella prateria, iniziate le riprese della serie reboot Netflix; L’horror “Carrie” diventa una nuova serie televisiva diretta da Mike Flanagan.

Star Wars Episode VIII: l'inizio ufficiale delle riprese, i nuovi arrivi nel cast - E come potete vedere, tutto riparte esattamente da dove si era fermato Il Risveglio della Forza, anche se non è dato sapere se il nuovo ... Scrive fantascienza.com

Il revival di Sex and the City: Riprese iniziate, ecco la prima foto ufficiale dal set - Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis incendiano le strade di New York tornando nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte in And Just Like That... Riporta comingsoon.it