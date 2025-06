Carrie | al via le riprese della serie horror di Mike Flanagan tratta da Stephen King primo sguardo al logo

Prepariamoci a un nuovo capolavoro horror: Mike Flanagan torna a immergersi nell’universo di Stephen King con la serie "Carrie" per Prime Video. Dopo aver condiviso il primo sguardo al logo ufficiale, l’attesa cresce per scoprire come questa rivisitazione moderna trasformerà il classico. Con otto episodi pieni di suspense e sorprese, questo reboot promette di rinnovare un’icona del brivido. Restate sintonizzati: il terrore sta per arrivare.

Mike Flanagan ha annunciato l'inizio della produzione della serie horror Prime Video offrendo un primo sguardo al logo ufficiale dello show. Mike Flanagan di nuovo dietro la macchina da presa per girare il primo degli otto episodi di Carrie, serie reboot ispirata al romanzo omonimo di Stephen King. Flanagan ha condiviso sui social media l'immagine del ciak, svelando in anteprima il logo ufficiale dello show. Protagonista della serie in otto episodi, prodotta da Prime Video, sarà Summer H. Howell nei panni di Carrie White, adolescente emarginata dotata di poteri telecinetici. Samantha Sloyan interpreterà Margaret White, madre di Carrie fanatica religiosa, Alison Thornton sarà Emaline, Siena Agudong interpreterà Sue Snell, Amber Midthunder sarà Miss Desjardin, Josie Totah vestirà i panni di Tina.

