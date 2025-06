Carrà Lega | Il taser funziona strumento indispensabile per le forze dell' ordine

Il Taser si conferma uno strumento indispensabile per le forze dell’ordine, offrendo efficienza e sicurezza durante interventi delicati. In situazioni di emergenza, come l’arresto rapido di un aggressore a Catania, la sua efficacia nel dissuadere e neutralizzare minacce si rivela fondamentale. Fermo restando che, come ogni strumento, deve essere usato con responsabilità e nel rispetto delle normative, il Taser rappresenta un alleato prezioso nella tutela della sicurezza pubblica.

"Il taser si è dimostrato un ottimo deterrente, permettendo di arrestare immediatamente un colombiano che a Catania ha accoltellato un passeggero a bordo di un bus, colpevole di avergli chiesto di abbassare la voce e non essere molesto con le altre persone sul mezzo pubblico.

