Carolyn Bessette | come ha creato il suo stile e perché ispira ancora oggi la moda La serie tv American Love Story riaccende i riflettori sull' icona della moda minimalista

Carolyn Bessette, icona di stile e minimalismo, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda grazie alla sua eleganza senza tempo e semplicità sofisticata. La serie TV American Love Story riporta alla luce la loro storia d’amore, riscoprendo perché Carolyn ispira ancora oggi generazioni di appassionati di moda. Un esempio di come l’autenticità e la classe possano attraversare le epoche, mantenendo il proprio fascino inalterato.

Giovani, innamorati, famosi e soprattutto: elegantissimi. John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette sono stati davvero la royal couple di New York negli anni Novanta. Erede di una dinastia di politici lui, ex PR di Calvin Klein e musa della moda lei, insieme hanno incarnato il sogno americano. Una nuova serie tv – American Love Story – accende i riflettori sulla loro storia, finita tragicamente con lo schianto nell’Oceano Atlantico del Piper Saratoga, pilotato dallo stesso John F. Kennedy, su cui viaggiavano il 16 luglio 1999. Fari puntati anche sullo stile della coppia più elegante degli anni 90, ma non senza polemiche. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Carolyn Bessette: come ha creato il suo stile e perché ispira ancora oggi la moda. La serie tv American Love Story riaccende i riflettori sull'icona della moda minimalista

