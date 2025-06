Caro Luciano ho scelto di aspettare per evitare di scrivere a caldo | il messaggio a sorpresa di Buffon per Spalletti

Caro Luciano, ho preferito aspettare per non scrivere a caldo il messaggio di Buffon per Spalletti. In un vortice di cambiamenti dentro la Nazionale italiana, l’ex capitano si è rivelato il vero punto di riferimento, influenzando le decisioni future e sostenendo Gattuso come nuovo allenatore. La sua presenza e il suo ruolo sono diventati simboli di stabilità e leadership in un momento di grande incertezza. E…

Nella settimana che ha stravolto tutto all’interno della Nazionale italiana di calcio, Gianluigi Buffon è rimasto l’unico punto fermo per la Figc. L’ex portiere era il capo delegazione al fianco di Luciano Spalletti, ma non se n’è andato insieme al tecnico esonerato tra la gara con la Norvegia e quella con la Moldova. Anzi, Buffon nel frattempo si è preso più potere e ha influito sulla scelta del futuro ct, spendendosi per Gennaro Gattuso. E ora, a distanza di quasi 10 giorni, ha deciso di pubblicare un sorprendente messaggio sui social per salutare proprio Spalletti. “Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo “, comincia il messaggio postato da Buffon sui canali social personali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Caro Luciano, ho scelto di aspettare per evitare di scrivere a caldo”: il messaggio a sorpresa di Buffon per Spalletti

In questa notizia si parla di: luciano - buffon - spalletti - caro

Nazionale, Buffon scrive a Spalletti: “Caro Luciano…” - In un gesto di grande rispetto e affetto, Gianluigi Buffon ha scritto una toccante lettera pubblica per salutare Luciano Spalletti, recentemente esonerato dalla Nazionale.

Con un bellissimo messaggio pubblicato sui social, Gigi Buffon ha voluto salutare e ringraziare Luciano Spalletti per il lavoro svolto sulla panchina della Nazionale ? #Spalletti #Buffon #Italia #NazionaleItaliana Vai su Facebook

Buffon - Search Vai su X

Nazionale, Buffon scrive a Spalletti: Caro Luciano... - LaPresse; Nazionale, Buffon scrive a Spalletti: “Caro Luciano…”; Buffon a Spalletti: Caro Luciano, ci tenevo a ringraziarti per....

Nazionale, Buffon scrive a Spalletti: “Caro Luciano…” - Con una lettera pubblicata sui social, Gianluigi Buffon ha voluto salutare l'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti, esonerato dal presidente della Figc ... msn.com scrive

Nazionale, Buffon saluta Spalletti: “Caro Luciano. Hai affrontato questa sfida…” - Si è affidato ai social il capo delegazione dell'Italia, Gianluigi Buffon, per salutare il commissario tecnico uscente Luciano Spalletti ... Lo riporta msn.com