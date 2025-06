Caro energia | calano i prezzi in Europa ma non Italia per imposte e tasse troppo elevate

Nonostante i segnali di calo dei prezzi energetici in Europa, l’Italia si distingue ancora per tariffe più alte. Nel 2024, il costo del gas naturale domestico è aumentato del 15,1%, superando la media europea del 5,3%. L’ultima relazione di ARERA evidenzia come imposte e tasse troppo elevate continuino a pesare sulle bollette degli italiani. Una situazione che richiede interventi concreti per tutelare il consumatore e rilanciare il settore.

Nel 2024 il prezzo medio del gas naturale per i consumatori domestici in Italia è salito del 15,1%. 13,1 centesimi euro al kWh, con tariffe superiori del 5,3% rispetto alla media dell'area euro L'ultima relazione dell'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, ha messo in evidenza che, nonostante la possibilità soprattutto per i clienti residenziali, di scegliere tra mercato libero e tariffa fissa, il costo dell'energia sarebbe sceso a livello europeo, ma sarebbe invece aumentato nel nostro Paese a causa di tasse e imposte fisse applicate sul prezzo finale.

