Caro Claudio Baglioni voi maestri potete fare qualcosa di importante per la musica di oggi

Caro Claudio, voi maestri della musica avete il potere di trasformare il presente e guidare le nuove generazioni verso un futuro più autentico. La pop music, con le sue canzoni, può essere un faro di speranza, cambiamento e condivisione. Potreste fare qualcosa di importante per la musica di oggi, riscoprendo il suo cuore e la sua forza. È il momento di agire, perché le emozioni che trasmettiamo plasmano il nostro mondo di domani.

Caro Claudio, come stai? Ti scrivo questa lettera per dirti qualcosa che mi sta molto a cuore. Partirò proprio da La vita è adesso, un disco che ha segnato la mia educazione musicale. L' otto giugno 1985, quando uscì, avevo cinque anni e il suo enorme successo fece sì che io vivessi immerso in quella musica: mi faceva compagnia ovunque. La popular music funziona così, ha un potere enorme ed è più importante di quanto si pensi perché le canzoni di successo caratterizzano la nostra vita quotidiana. Oggi ne fai un'edizione nuova a distanza di quarant'anni esatti. Ero titubante, te lo dico sinceramente, ed è forse normale per quanto io sia legato all'originale.

