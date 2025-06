Carlos Cuesta Parma l’ex Juve scelto come post Chivu! Ha 29 anni e sarà il più giovane allenatore della Serie A dal dopoguerra Ha stregato Cherubini

Il Parma si prepara a un cambio di passo e punta su un nome giovane e promettente: Carlos Cuesta, ex Juve e attuale assistente di Arteta all’Arsenal. Con soli 29 anni, è il più giovane allenatore della Serie A post-dopoguerra, e ha già stregato Cherubini, che lo ha chiamato come possibile successore di Chivu sulla panchina crociata. Una scelta audace, ma ricca di potenziale, pronta a rivoluzionare il futuro del club.

Carlos Cuesta Parma, l’ex Juve scelto come post Chivu per la panchina dei crociati: tutti i dettagli. Il Parma guarda all’estero per il dopo Chivu e spunta un nome a sorpresa: Carlos Cuesta, 29enne assistente di Arteta all’Arsenal. Il tecnico spagnolo ha già lavorato in Italia come collaboratore dell’Under 17 della Juventus, chiamato proprio da Cherubini, oggi dirigente degli emiliani. Cuesta è stato seguito anche da Norwich e Leicester, ma ora il Parma è in pole. In caso di accordo, diventerebbe il più giovane allenatore della Serie A dal dopoguerra. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Carlos Cuesta Parma, l’ex Juve scelto come post Chivu! Ha 29 anni e sarà il più giovane allenatore della Serie A dal dopoguerra. Ha stregato Cherubini

In questa notizia si parla di: cuesta - parma - chivu - carlos

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - Parma sorprende tutti e annuncia Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ex assistente di Arteta, portando un tocco di freschezza e innovazione.

Sky - L'Inter è la squadra più avanti di tutte per Bonny e c'è la carta Chivu da giocare. Su Hojlund, l'Inter c'è e anche in maniera forte. Da capire la formula. L'intenzione è fare due attaccanti Vai su Facebook

Il Parma ha scelto Carlos Cuesta per la panchina: chi è il successore di Chivu; Chi è Carlos Cuesta, l'ex Juventus che a 29 anni può diventare il nuovo allenatore del Parma; Panchina Parma, c'è un nome a sorpresa: Carlos Cuesta è la scommessa gialloblù.

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, assistente di Arteta - Sorpresa per la panchina del Parma, che ha scelto il sostituto di Cristian Chivu - Si legge su msn.com

Chi è Carlos Cuesta, l'assistente di Arteta ed ex Juve vicino alla panchina del Parma - Dopo l`addio di Cristian Chivu, che stava per firmare il rinnovo di contratto fino al 2027 ma si è trovato in mano la chiamata della `sua` Inter, il Parma si è dovuto. Lo riporta msn.com