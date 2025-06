Carla Gugino si unisce a Brad Pitt nel film Cliff Booth di Netflix e David Fincher

Preparati a un evento cinematografico imperdibile: Carla Gugino si unisce a Brad Pitt nel film “Cliff Booth” di Netflix, diretto da David Fincher. Con un cast stellare che include Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki e Scott Caan, questa pellicola promette emozioni e colpi di scena. La presenza di una sceneggiatura firmata Quentin Tarantino aggiunge ulteriore allure a questa produzione esclusiva. Deadline ha svelato dettagli che renderanno questo film un must-see: resta sintonizzato!

Carla Gugino è l’ultima in ordine di tempo ad entrare a far parte del cast come co-protagonista al fianco di Brad Pitt in “Le avventure di Cliff Booth “ di Netflix, diretto da David Fincher. Anche Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki e Scott Caan sono nel cast, su una sceneggiatura di Quentin Tarantino. Deadline che ha riportato la notizia ha riferito anche che non è stato possibile contattare Netflix né i rappresentanti di Carla Gugino per un commento. I dettagli della trama sono vaghi, ma alcune fonti affermano che il film seguirà uno dei personaggi più iconici di Tarantino, impegnato in un’attività di mediatore a Hollywood, in un sequel del film premiato con l’Oscar da Pitt in C’era una volta a. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

