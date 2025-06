Carl Cox a Roma | il 20 giugno al Superaurora Festival un set leggendario

Venerdì 20 giugno 2025, Roma si trasformerà nella capitale della musica elettronica grazie a Carl Cox, il leggendario DJ e produttore britannico. Al Superaurora Festival, preparatevi a vivere un set iconico che resterà nella storia delle notti romane, un’esperienza unica sotto le stelle che farà battere il cuore di tutti gli appassionati. Non perdete questa occasione irripetibile di ballare con uno dei più grandi.

Venerdì 20 giugno 2025 Roma si prepara ad accogliere una vera e propria icona della musica elettronica: Carl Cox. Il leggendario DJ e produttore britannico sarà il protagonista del Superaurora Festival, evento imperdibile che promette di trasformare la capitale in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle. Nato a Carshalton il 29 luglio 1962, Carl Cox è una delle figure più influenti della scena house e techno mondiale. Attivo fin dagli anni ’80, ha rivoluzionato il modo di fare DJing grazie alla sua celebre tecnica con tre piatti – che gli ha guadagnato il soprannome di “Three Deck Wizard” – diventando un vero pioniere nel suo genere. 🔗 Leggi su Funweek.it

