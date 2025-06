Caritas Conte | Sulla povertà è disastro targato Meloni

Nel vivace dibattito politico italiano, Giuseppe Conte non risparmia critiche: definisce “il disastro targato Meloni” il recente rapporto Caritas sulla povertà, evidenziando come le scelte del governo abbiano aggravato le condizioni di chi è in difficoltà. Tra tagli fiscali, sbarchi e riforme fallimentari, i segnali sono preoccupanti. La domanda che ci poniamo è: come invertire questa tendenza e costruire un futuro più giusto?

ROMA – “Il disastro targato Meloni”: è questo il titolo del post social pubblicato al leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a commento dei dati della Caritas sulla povertà in Italia. “Dopo il boomerang del taglio del cuneo fiscale che ha aumentato le tasse ai lavoratori per 370 milioni di euro, dopo il ‘blocco navale immaginario’ che ha fatto crescere del 40% gli sbarchi a maggio e il decreto flop sulle liste d’attesa con l’impennata del numero di persone che rinunciano alle cure, ecco il successone del Governo – prosegue l’ex premier – su povertà e stipendi”. I dati diffusi ieri dalla Caritas “parlano chiaro – afferma Conte – Abbiamo il record di 5,6 milioni di poveri assoluti e, con i tagli al Reddito di cittadinanza, migliaia di cittadini e famiglie in difficoltà abbandonate al loro destino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Caritas, Conte: “Sulla povertà è disastro targato Meloni”

In questa notizia si parla di: caritas - conte - povertà - disastro

Caritas, Conte: sulla povertà è disastro targato Meloni - Giuseppe Conte non risparmia critiche feroci alla gestione di Meloni, definendo il suo governo un vero e proprio “disastro targato”.

Giorgia Meloni racconta un Paese che non esiste. Ogni giorno, rinchiusa nel Palazzo, ci dice che l’Italia va alla grande. Che la povertà è in calo. Che la sanità è più forte che mai. Che l’economia corre. Ma fuori, nel Paese reale, le cose stanno diversamente. E Vai su Facebook

IL DISASTRO TARGATO “MELONI”. Dopo il boomerang del taglio del cuneo fiscale che ha aumentato le tasse ai lavoratori per 370 milioni di euro, dopo il “blocco navale immaginario” che ha fatto crescere del 40% gli sbarchi a maggio e il decreto flop sulle list Vai su X

Caritas, Conte: sulla povertà è disastro targato Meloni; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Il lavoro non basta più a proteggere dalla povertà. Caritas: forte crescita delle famiglie assistite.