Cardeto furto di energia con cavi nascosti nel terreno | arrestato un uomo

Un terreno apparentemente tranquillo si è rivelato il nascondiglio di un sofisticato sistema di furto di energia, scoperto dai carabinieri di Cardeto. La rete clandestina, celata sotto terra, cercava di sottrarre energia pubblica con tecniche ingegnose. Un arresto che sottolinea quanto sia fondamentale proteggere le risorse pubbliche e contrastare i reati contro il patrimonio. La lotta all’illegalità continua, garantendo sicurezza e legalità per tutti i cittadini.

Sembrava un normale terreno agricolo, ma sotto la superficie si nascondeva una rete elettrica clandestina, progettata per rubare energia dalla linea pubblica. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Cardeto durante un’operazione mirata al contrasto dei reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Cardeto, furto di energia con cavi nascosti nel terreno: arrestato un uomo

In questa notizia si parla di: energia - terreno - cardeto - furto

Nel Reggino, furto di energia con cavi nascosti nel terreno: arrestato un uomo; Scoperta rete elettrica abusiva a Cardeto: arrestato un uomo per furto aggravato di energia; Cavi occultati e contatore manomesso: a Cardeto una rete parallela per rubare energia.

Cavi occultati e contatore manomesso: a Cardeto una "rete parallela" per rubare energia - Una vera e propria rete elettrica “parallela”, occultata sotto terra e collegata abusivamente alla linea pubblica: è quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Cardeto (RC) nel corso di un ... Riporta msn.com

Scoperta una rete elettrica sotterranea abusiva: arrestato un uomo per furto aggravato - La rete elettrica sotterranea, realizzata in modo fraudolento serviva per prelevare energia dalla linea pubblica senza pagarla ... Si legge su quicosenza.it