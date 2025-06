Cardcaptor Sakura Film 2 | 25 Anni! Nuova Arte CLAMP e Ritorno al Cinema in Giappone

Celebrare i 25 anni di "Cardcaptor Sakura" è un'occasione straordinaria: il film 2, "The Sealed Card", torna al cinema in Giappone con una nuova arte firmata CLAMP e proiezioni speciali. Un traguardo importante per gli appassionati, che potranno riscoprire l’incanto di Sakura Kinomoto attraverso illustrazioni inedite e momenti indimenticabili. Un tuffo nel passato e uno sguardo al futuro di questa amata saga, pronta a conquistare nuove generazioni.

