Carceri caos e rivolte per il caldo torrido

Il caldo torrido sta scatenando rivolte e caos nelle carceri di Aosta, Spoleto e Terni, dove il sovraffollamento e la carenza di personale aggravano una situazione già critica. Le tensioni esplodono in un contesto di esasperazione crescente, mettendo in evidenza le fragilità del sistema penitenziario italiano. Un fenomeno che richiede interventi immediati per garantire sicurezza e dignità ai detenuti e al personale.

Detenuti in rivolta negli istituti penitenziari di Aosta, Spoleto e Terni. Clima esasperato dal caldo torrido, dal sovraffollamento e dalla mancanza di personale. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Carceri, caos e rivolte per il caldo torrido

