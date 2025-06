Carcere il garante dei detenuti | Lo psicologo centrale nel percorso

In un sistema penitenziario sempre più orientato al recupero e alla riabilitazione, lo psicologo emerge come figura cruciale per il benessere dei detenuti. Tuttavia, in Emilia-Romagna, questa risorsa fondamentale è ancora troppo limitata, con un unico professionista presente nelle strutture. È urgente investire in queste figure, affinché possano davvero accompagnare il percorso di reinserimento e garantire un ambiente più umano e supportivo.

"Possiamo considerare lo psicologo come un portatore di benessere in carcere, quindi centrale nel percorso del detenuto durante la pena. Nonostante il forte bisogno, emerge però una carenza di queste figure nelle strutture penitenziarie, in Emilia-Romagna abbiamo solo uno psicologo assunto dal.

