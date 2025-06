Caravaggio e il Novecento | la grande mostra a Villa Bardini

Immergiti in un viaggio straordinario tra luce e ombra con la grande mostra "Caravaggio e il Novecento" a Villa Bardini. Dal 27 marzo al 20 luglio, questa esposizione offre un affascinante confronto tra le opere del maestro e i grandi artisti del secolo scorso, come Roberto Longhi e Anna Banti. Curata da Cristina Acidini e Claudio Paolini, la mostra invita a scoprire come l'eredità di Caravaggio abbia plasmato generazioni di creativi, rendendo questa esperienza imperdibile.

Da non perdere fino al 20 luglio "Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti", mostra inaugurata il 27 marzo nella scenografica cornice di Villa Bardini, promossa dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Roberto Longhi, curata da Cristina Acidini e Claudio Paolini. In mostra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Caravaggio e il Novecento": la grande mostra a Villa Bardini

In questa notizia si parla di: mostra - caravaggio - novecento - villa

Caravaggio a Palazzo Barberini, parla il curatore della mostra: “Al lavoro contro il degrado” - Caravaggio a Palazzo Barberini: il curatore della mostra si esprime sul lavoro per combattere il degrado.

La straordinaria tela "Figura femminile in verde" di Ennio Morlotti, datata 1951, rappresenta un momento cruciale nella parabola artistica del maestro lombardo. L’opera che si trova esposta alla mostra "Caravaggio e il Novecento" a Villa Bardini a Firenze, part Vai su Facebook

Caravaggio e il Novecento: la grande mostra a Villa Bardini; Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti - Mostra - Firenze - Villa Bardini; Caravaggio e il Novecento.

"Caravaggio e il Novecento": la grande mostra a Villa Bardini - Roberto Longhi, Anna Banti", mostra inaugurata il 27 marzo nella scenografica cornice di Villa Bardini, promossa dalla Fondazione CR ... Scrive firenzetoday.it

Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti - È il romanzo di una intensa vita a due quello che si dipana in Villa Bardini di fronte al visitatore che si immerge nelle 12 sezioni della emozionante mostra “Caravaggio e il Novecento. Segnala arte.it