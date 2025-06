Carambola in moto Paura per una 15enne

Un incidente drammatico sul lungomare di Rimini ha sconvolto la tranquilla domenica di tanti cittadini. Una carambola in moto, avvenuta intorno alle 12:30 in viale Regina Elena, ha coinvolto un centauro e una giovane ferita grave. La scena, segnata da un violento impatto con una Ford Puma, ha lasciato tutti senza parole. Alla guida della moto viaggiavano un uomo e sua figlia di 15 anni, ora ricoverata in condizioni critiche.

È di due feriti gravi il bilancio del violento incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12.30, sul lungomare di Rimini, precisamente in viale Regina Elena, all’altezza dell’incrocio con via Giulietta degli Spiriti, in piena zona mare. A scontrarsi sono stati una moto Honda di grossa cilindrata e una Ford Puma. A bordo del motociclo viaggiavano un uomo di 48 anni e la figlia di 15 anni. Alla guida dell’auto, invece, c’era una giovane donna, sotto choc ma illesa. La dinamica dello scontro è ora al vaglio della Polizia locale di Rimini, giunta rapidamente sul posto per effettuare i rilievi tecnici e coordinare il traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carambola in moto . Paura per una 15enne

