Carabiniere ucciso la commovente lettera di moglie e figlie di Carlo Legrottaglie | L’Italia si è fermata per lui Non siamo rimaste sole

In un momento di dolore incolmabile, la moglie e le figlie di Carlo Legrottaglie, carabiniere ucciso, hanno scritto una toccante lettera che testimonia il profondo senso di solidarietà e umanità che attraversa il nostro Paese. Le loro parole ci ricordano che, anche nelle tragedie più oscure, la vicinanza e il supporto di una comunità unita sono l’unico vero conforto. Una testimonianza di amore e gratitudine che ci invita a riflettere sul valore della solidarietà.

«In questi giorni che ci hanno cambiati per sempre, ci siamo trovati in un silenzio fatto di assenze, di stanze vuote e di parole che non escono. In un istante, la vita che conoscevamo non c’era più. Ma in quel vuoto così grande, non siamo rimasti soli. Ci siete stati. Con una carezza, un abbraccio, infiniti messaggi e tanti sguardi. Ci siete stati con la vostra presenza, vera e sincera. Ci avete fatto sentire meno soli ». Così in una lettera aperta la moglie Eugenia Pastore, le due figlie gemelle di 15 anni e tutta la famiglia di Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo dei carabinieri di 59 anni, in servizio nel Nucleo radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ucciso la mattina di giovedì scorso durante un conflitto a fuoco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it