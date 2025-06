Carabiniere ucciso | I due poliziotti sono sia indagati per eccesso colposo che vittime di tentato omicidio

Un tragico incidente scuote l’ordine pubblico: due agenti di polizia, coinvolti in un inseguimento fatale, sono ora indagati sia per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi che come vittime di tentato omicidio. La vicenda solleva profonde riflessioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e la responsabilità nelle azioni di polizia. La verità e la giustizia sono ora al centro dell’attenzione pubblica, mentre si attende con ansia un chiarimento completo dei fatti.

Sono indagati per eccesso colposo nell?uso legittimo delle armi i due agenti di polizia che giovedì 12 giugno, poco prima di mezzogiorno, hanno preso parte all'inseguimento e al.

