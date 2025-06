Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana raccolti 7400 euro per agenti indagati

Un gesto di solidarietà e vicinanza si è svolto martedì 17 giugno davanti al Commissariato di Grottaglie, dove una delegazione del sindacato Fsp Polizia di Stato ha raccolto oltre 7.400 euro per sostenere gli agenti indagati in un delicato caso di omicidio colposo. Il sit-in e le iniziative di solidarietà testimoniano l’importanza di unire le forze di fronte alle sfide che affrontano quotidianamente i tutori dell’ordine.

Una delegazione del sindacato Fsp Polizia di Stato, con il segretario provinciale Rocco Caliandro e il segretario regionale Daniele Gioia, si è riunita martedì 17 giugno davanti al Commissariato di Grottaglie in segno di "vicinanza e solidarietà" ai due poliziotti indagati dalla procura di Taranto per omicidio colposo a seguito di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Il Sit-in di solidarietà e le raccolte fondi. Il sit-in ha avuto anche l'obiettivo di promuovere due raccolte fondi ufficiali e autonome avviate per contribuire alle spese legali e peritali dei due agenti. Una raccolta, avviata dai colleghi della questura di Taranto, ha raccolto circa 1.