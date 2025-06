Captain Kirk torna in vita nella nuova serie Star Trek | The Last Starship

Il leggendario Captain Kirk torna a navigare tra le stelle in Star Trek: The Last Starship, una nuova miniserie che riaccende la scintilla dell’esplorazione e dell’avventura. Dopo anni di silenzio, il suo ritorno segna un momento epico per i fan della saga, portando in vita un’icona amata e rivoluzionando l’universo Trek. La serie, annunciata da IDW Publishing, promette di sorprendere e affascinare, rivelando nuovi segreti e sfide stellari.

ritorno di captain kirk in star trek: the last starship. Il celebre personaggio di Captain Kirk fa il suo ritorno nel mondo di Star Trek con la nuova miniserie intitolata Star Trek: The Last Starship. Dopo essere stato dichiarato morto nel film del 1994, Kirk viene riportato in vita in un contesto narrativo ambientato durante uno dei periodi più critici dell'universo trek. La serie, annunciata recentemente da IDW Publishing, promette un'interpretazione innovativa e più matura delle avventure del capitano. dettagli sulla pubblicazione e la trama della serie. informazioni principali sulla serie. IDW Publishing ha comunicato che il nuovo progetto sarà scritto da Jackson Lanzing e Collin Kelly, con i disegni curati da Adrian Bonilla.

